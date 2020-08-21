Жена рассказала о состоянии больного раком экс-солиста «Лакового мая»

Бывший солист группы «Ласковый май» Александр Прико, у которого диагностировано онкологическое заболевание, находится в «очень тяжелом состоянии», рассказала его супруга Елена. Об этом сообщает портал kp.ru.

«Саше уже четыре раза выкачивали жидкость из легких - и так каждые два дня. Сейчас он в очень тяжелом состоянии: дикая слабость, нехватка кислорода», — поделилась Елена.

По ее словам, врачи в настоящее время не дают прогнозов, так как ждут результатов гистологического исследования. При этом супруга Прико переживает, что он может не дожить до результатов, так как ждать нужно еще неделю.

Ранее сообщалось, что Александр Прико был госпитализирован в Санкт-Петербурге. В последствии у него было выявлено онкологическое заболевание.

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