Из музея ниндзя украли 150-килограммовый сейф

В Японии в префектуре Миэ из музея самого известного японского клана ниндзя Ига неизвестные украли 150-килограммовый сейф с выручкой, пишет агентство Киодо.

Полиция приехала в музей из-за сработавшей сигнализации, но преступники уже скрылись.

В сейфе хранилась выручка за выходные, то есть от продажи билетов, которые купили примерно 1100 посетителей. Выручка, таким образом, может составлять больше миллиона иен (почти $10 тысяч).

Клан ниндзя школы Ига — один из самых знаменитых наряду с кланом Кока в соседней префектуре Сига. В музее можно увидеть одежду и снаряжение ниндзя, а также здесь проходят показательные шоу и тренировки.

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