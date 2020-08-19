Анджелина Джоли намерена увезти детей из США

Голливудская актриса Анджелина Джоли рассматривает переезд с детьми из США. Об этом сообщает Mirror со ссылкой на источник.

По словам собеседника, она хочет переехать в Лондон вместе со всеми шестью детьми. Раньше Джоли проводила в английской столице много времени со своим экс-супругом актером Брэдом Питтом.

Источник добавил, что мотивацией для актрисы стали условия воспитания ее детей. По ее мнению, условия в Британии являются наиболее благоприятными для образования.

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