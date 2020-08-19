Суд не стал арестовывать имущество Глюкозы и ее супруга

Девятый арбитражный апелляционный суд отказался арестовывать денежные средства и имущество певицы Глюкозы и ее супруга Александра Чистякова, председателя совета директоров нефтяной компании «Руспетро», от которых кредитор требует около 27 млн руб., сообщает РИА «Новости».

Обеспечительные меры в виде ареста запрашивались компанией «Наше кино», одним из кредиторов обанкротившейся киностудии «Система-А» (прежнее название компании — «Глюкоза Продакшн»), в деле о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих лиц киностудии – Глюкозы (Натальи Чистяковой-Ионовой), Чистякова и учредителя ООО «Система-А» Сергея Лубинецкого.

18 августа была отклонена жалоба «Нашего кино» на вынесенное в мае определение арбитражного суда Москвы, который также отказал в аресте активов ответчиков.

«Система-А» была признана банкротом в ноябре 2017 года, в июле 2019 года дело о банкротстве было прекращено, поскольку закончились средства на финансирование процедуры конкурсного производства. С несколькими кредиторами киностудия расплатиться не смогла, и «Наше кино» подало заявление о привлечении контролирующих лиц «Системы-А» к субсидиарной ответственности по ее долгам.

Банкротство «Системы-А» инициировала кинокомпания «СТВ», которая получила права требования к должнику на сумму 27 млн руб. от «Нашего кино», услуги которого студия Глюкозы не полностью оплатила после выхода мультфильма «Савва. Сердце воина».

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