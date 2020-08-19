Скончался актер из «Звездного пути» Бен Кросс

В возрасте 72 лет скончался британский актер Бен Кросс. Об этом сообщила его дочь Лорен на его странице в Facebook.

«Мне очень больно рассказывать вам, что мой дорогой отец умер несколько часов назад», — говорится в сообщении.

Она отметила, что последнее время ее отец болел, но не уточнила, что это была за болезнь.

Бен Кросс родился в Лондоне в 1947 году. Учился в Королевской Академии Драматических Искусств. Его путь к международной славе начался с участия в мюзикле «Чикаго». Затем он снялся в «Огненных колесницах», а также в «Темном рыцаре», «Звездном пути», «Бен Гуре», сериалах «Сумеречная зона», «Байки из склепа», «Полтергейст: Наследие».