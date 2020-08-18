Скончался поэт-песенник Борис Пастернак

В возрасте 84 лет скончался известный сценарист, поэт-песенник Борис Пастернак (Пургалин). Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Отмечается, что тело поэта обнаружили на территории Федерального научно-клинического центра ФМБА на Ореховом бульваре, там мужчина состоял на лечении.

Пастернак является родственником известного российского поэта Бориса Пастернака (1890 — 1960 годы). Во время работы на советском телевидении поэт-песенник подписывался Борисом Пургалиным.

Он составлял сценарии музыкального шоу «Голубой огонек», шоу-бенефисов Людмилы Гурченко и Ларисы Голубкиной. Кроме того, Пургалин написал тексты композиций к фильмам «Казаки-разбойники» и «Только в мюзик-холле».