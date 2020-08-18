Ефремов прибыл в суд, где состоится слушание по делу о ДТП

Актер Михаил Ефремов прибыл в Пресненский суд на очередное заседание по существу уголовного дела о смертельном ДТП в его отношении. Об этом сообщает ТАСС.

Ефремов появился уже в традиционной черной бейсболке с надписью Non grata.

Судебное заседание назначено на 10.00 мск.

Прошлое заседание с Ефремовым не состоялось, так как ему стало плохо. Его госпитализировали в Боткинскую больницу 11 августа. Позднее адвокат артиста рассказал, что Ефремов пережил инсульт. 15 августа артиста выписали из больницы диагностировав нарушение мозгового кровообращения и хроническую обструктивную болезнь легких.

Артист проходит по делу о смертельном ДТП, которое произошло в центре Москвы вечером 8 июня. В результате аварии скончался человек, а в крови Ефремова обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь актеру грозит до 12 лет лишения свободы. Изначально он признавал себя виновным, но потом защита изменила тактику и теперь актер отрицает вину.

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