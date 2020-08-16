В Петербурге появился памятник Цою
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В Санкт-Петербурге установили четырехметровый памятник Виктору Цою. Об этом сообщает «Фонтанка».
Автором скульптуры является выпускник петербургской Академии художеств Матвей Макушкин. Монумент разместили в сквере на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Танкиста Хрустицкого.
Отмечается, что на постаменте процитированы слова знаменитой песни музыканта «Группа крови»: «Есть чем платить, но я не хочу победы любой ценой». Под ней можно увидеть пожелание «Удачи!» и подпись исполнителя.
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