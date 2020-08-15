«Би-2» поддержала участников протестов в Белоруссии

Участники группы «Би-2» поддержали протестующих в Белоруссии.

«Мы искренне поддерживаем Беларусь в ее борьбе за свободу», — заявили музыканты в видео, опубликованном в Facebook.

Они призвали ОМОН и милицию перестать избивать своих соотечественников и поддерживать агрессивный режим.

Рок-группа «Би-2» была образована в белорусском Бобруйске. Ее основателями являются Шура Би-2 (Александр Уман) из Борбуйска и Лева Би-2 (Егор Бортник) из Минска.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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