Никас Сафронов рассказал, сколько тратит в месяц

Художник Никас Сафронов признался, сколько тратит денег в месяц.

«Могу потратить в месяц миллион, два, пять. Мне надо для жизни немногое: кусок сыра, бутылку хорошего вина и хлеб. Также мне нужен мольберт и краски. И на этом, пожалуй, все», — приводит его слова Teleprogramma.pro.

Художник добавил, что не привык откладывать и тратит все заработанное сразу.

Сафронов отметил, что значительная часть денег уходит на помощь родственникам и на благотворительность.

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