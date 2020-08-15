Никас Сафронов рассказал, сколько тратит в месяц
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Художник Никас Сафронов признался, сколько тратит денег в месяц.
«Могу потратить в месяц миллион, два, пять. Мне надо для жизни немногое: кусок сыра, бутылку хорошего вина и хлеб. Также мне нужен мольберт и краски. И на этом, пожалуй, все», — приводит его слова Teleprogramma.pro.
Художник добавил, что не привык откладывать и тратит все заработанное сразу.
Сафронов отметил, что значительная часть денег уходит на помощь родственникам и на благотворительность.
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