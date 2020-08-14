Испорченную работу Покраса Лампаса в Екатеринбурге восстановили
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Художник Покрас Лампас восстановил испорченную ранее вандалами в Екатеринбурге работу для фестиваля «Карт-бланш». Об этом сообщает ТАСС.
Как отмечает агентство, восстанавливать работу художнику помогли десятки горожан. Новая работа была представлена на одном из зданий завода «Уралмаш».
Художник заявил, что происходящее с его работами в городе стало в некотором смысле «мастер-классом по реставрации».
«Я не удивлюсь, что если в мое отсутствие работу снова испортят, то они смогут сами ее исправить», — добавил Лампас.
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