Испорченную работу Покраса Лампаса в Екатеринбурге восстановили

Художник Покрас Лампас восстановил испорченную ранее вандалами в Екатеринбурге работу для фестиваля «Карт-бланш». Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечает агентство, восстанавливать работу художнику помогли десятки горожан. Новая работа была представлена на одном из зданий завода «Уралмаш».

Художник заявил, что происходящее с его работами в городе стало в некотором смысле «мастер-классом по реставрации».

«Я не удивлюсь, что если в мое отсутствие работу снова испортят, то они смогут сами ее исправить», — добавил Лампас.

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