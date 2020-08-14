Стартовал спецпроект «Кончилось лето» к 30-летию со дня гибели Цоя

На «Афише Daily» стартовал спецпроект «Кончилось лето», приуроченный к 30-летней со дня гибели Виктора Цоя. Его создатели расскажут, каким музыкант был для современников, как он вдохновлял последователей, а также почему лидер группы «Кино» является центральной фигурой постсоветской культуры даже в наше время.

«15 августа исполнится 30 лет со дня смерти Виктора Цоя. За все эти годы не нашлось никого, кто мог бы заменить его по важности и значимости не только для местной музыки, но и культуры и общественной жизни в целом. Его песни поют и протестующие в Минске, и участники провластных митингов, и Антон Севидов, и Надежда Кадышева. Цой — наша последняя скрепа. И другой такой не будет», — говорится в анонсе проекта.

В числе прочих материалов проекта «Кончилось лето» — подборка незаслуженно малоизвестных песен Цоя и товарищей, история записи дебютного альбома «Кино», а также воспоминания слушателей о концертах легендарной группы.