Вандалы испортили новые работы Покраса Лампаса в Екатеринбурге

Вандалы испортили новые работы стрит-арт художника Покраса Лампаса, созданные накануне в Екатеринбурге.

Художник создал серию работ в Екатеринбурге в рамках фестиваля «Карт-бланш». Он расписал куб в сквере у Театра Драмы, а также создал «Манифест Каллиграфутуризма 2.0» на одном из зданий завода «Уралмаш».

Неизвестные поверх работ Покраса Лампаса нанесли голубой красной схематичные изображения мужских половых органов.

Художник предложил жителям Екатеринбурга встретиться, чтобы вместе исправить испорченные арт-объекты.

«Екатеринбург, до встречи сегодня в 16:30 в сквере Театра Драмы — у новоявленного «куба любви к членам». Давайте вместе покажем, что изображениям мужских гениталий не место на моем арт-объекте — берите черно-белые краски, кисти и позитивное настроение!» — написал он на своей странице в Instagram.

В прошлом году в Екатеринбурге уже портили работу Покраса Лампаса. Тогда его «Супрематический крест» размером более 6,6 тысячи квадратных метров стали заливать гудроном сотрудники ЖКХ.

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