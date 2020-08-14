Солист Большого театра Белоруссии оказался от премии Лукашенко

Солист Большого театра Белоруссии, оперный певец Илья Сильчуков отказался от премии президента по поддержке талантливой молодежи. Об этом певец написал в Facebook.

«В свете всего произошедшего, я отказываюсь носить звание трижды лауреата гранд-премии президента РБ по поддержке талантливой молодежи», — написал Сильчуков.

Он добавил, что это неизмеримо малая потеря в сравнении с искалеченными жизнями молодых героев.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

За три дня протестов, по данным правозащитников, было произведено более 1 500 произвольных задержаний, более 600 человек получили административные аресты и штрафы, заведен ряд уголовных дел.

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