Дворцовый мост разведут под музыку Цоя в день смерти музыканта

В Санкт-Петербурге Дворцовый мост в ночь на 15 августа разведут под музыку лидера группы «Кино» Виктора Цоя, пишет ТАСС со ссылкой на информационно-издательский центр правительства города «Петроцентр».

Событие приурочено к 30-летию со дня смерти музыканта.

«Две знаковые композиции Виктора Цоя прозвучат в специальной обработке, созданной музыкантом «золотого» состава группы «Кино» Юрием Каспаряном», — сказали в центре.

Отмечается, что шоу начнется в 00.45 мск. В конце на разводном пролете моста появится проекция портрета Цоя.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Esquire поместил на обложку обнаженного Виктора Цоя

— В фонде «Памяти Виктора Цоя» оценили обложку Esquire с обнаженным музыкантом

— Премьеру фильма Алексея Учителя о Цое перенесли