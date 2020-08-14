Названа причина смерти актера Сергея Куницкого из фильма «Мы из будущего»

Артист Антон Хабаров в своем Instagram указал причину смерти своего коллеги, актера Сергея Куницкого.

«Сердце или тромб», — написал Хабаров, отвечая на вопрос одного из подписчиков в комментариях.

Он также назвал Куницкого прекрасным человеком и фантастическим артистом.

Ранее сообщалось, что Куницкий скончался в возрасте 35 лет. Он играл в таких фильмах и сериалах, как «Битва за Севастополь», «Мы из будущего», «Тест на беременность» и других.

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