Названа причина смерти актера Сергея Куницкого из фильма «Мы из будущего»
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Артист Антон Хабаров в своем Instagram указал причину смерти своего коллеги, актера Сергея Куницкого.
«Сердце или тромб», — написал Хабаров, отвечая на вопрос одного из подписчиков в комментариях.
Он также назвал Куницкого прекрасным человеком и фантастическим артистом.
Ранее сообщалось, что Куницкий скончался в возрасте 35 лет. Он играл в таких фильмах и сериалах, как «Битва за Севастополь», «Мы из будущего», «Тест на беременность» и других.
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