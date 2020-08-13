Работники Белгосфилармонии спели на ступенях здания в знак протеста

Работники Белгосфилармонии в Минске вышли на забастовку, сообщает Telegram-канал Nexta.

Опубликовано видео из Instagram, где хор филармонии поет на ступенях здания. Работники держат таблички с буквами в руках.

«Написано: «у меня украли голос», — комментирует автор видео.

После президентских выборов в Белоруссии начались массовые акции протеста из-за несогласия с их результатами, согласно которым победу одержал Александр Лукашенко.

В Минск были введены части ОМОНа, внутренних войск и других силовых структур. Для подавления протестов они применили слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

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