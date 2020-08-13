Новый клип Киркорова и Dava набрал более 1,5 млн просмотров за сутки
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Новый клип певца Филиппа Киркорова и блогера Dava (Давида Манукяна) «Ролекс» набрал за сутки больше 1,5 млн просмотров.
Dava выложил клип на своем YouTube-канале.
«С огромным волнением и гордостью представляю вам нашу совместную работу с Филиппом Киркоровым. Лучший клип 2020 года — DAVA ft. Филипп Киркоров — Ролекс!» — говорится в описании ролика.
По словам блогера, была проделана огромная работа и результат превзошел все ожидания.
Также Dava отметил, что Киркоров предстал в новом образе и «показал всем, кто тут король».
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