Новый клип Киркорова и Dava набрал более 1,5 млн просмотров за сутки

Новый клип певца Филиппа Киркорова и блогера Dava (Давида Манукяна) «Ролекс» набрал за сутки больше 1,5 млн просмотров.

Dava выложил клип на своем YouTube-канале.

«С огромным волнением и гордостью представляю вам нашу совместную работу с Филиппом Киркоровым. Лучший клип 2020 года — DAVA ft. Филипп Киркоров — Ролекс!» — говорится в описании ролика.

По словам блогера, была проделана огромная работа и результат превзошел все ожидания.

Также Dava отметил, что Киркоров предстал в новом образе и «показал всем, кто тут король».

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