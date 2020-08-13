Пригожин осудил отказ Спивакова от врученного Лукашенко ордена

Продюсер Иосиф Пригожин не поддержал решение советского и российского дирижера и скрипача Владимира Спивакова отказаться от ордена, который ему вручил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об это сообщает Национальная служба новостей.

По мнению Пригожина, Орден Франциска Скорины был вручен Спивакову за его личные достижения и гуманизм, композитор является владельцем ордена по праву. При этом продюсер отметил, что в таком случае нужно отказываться от многих наград тех стран, где происходят подобные нестандартные ситуации.

При этом Пригожин заявил о своей солидарности с народом Белоруссии.

Ранее сообщалось, что Владимир Спиваков отказался от Ордена Франциска Скорины, которым его наградил Александр Лукашенко, в знак протеста против жесткого обращения силовиков с протестующими в Белоруссии.

После президентских выборов в Белоруссии начались массовые акции протеста из-за несогласия с их результатами, согласно которым победу одержал Александр Лукашенко.

В Минск были введены части ОМОНа, внутренних войск и других силовых структур. Для подавления протестов они применили слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

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