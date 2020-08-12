Дочь Ефремова сравнила себя с сыном Лукашенко

Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария призвала не вешать на детей «грехи отцов», сравнив себя с сыном белорусского президента Николаем Лукашенко. Об этом она написала в Twitter.

Один из пользователей соцсети поинтересовался самочувствием сына президента Белоруссии, который «живет с убийцей и называет его папой».

«Как человек, который оказался в похожей ситуации, я очень вас прошу, не вешайте грехи родителей на детей. Вы понятия не имеете о том, что происходит в его голове и что происходит в его жизни», — написала в комментариях Анна Мария.

Она добавила, что дети осознают поступки своих родителей, однако не могут повлиять на их решения.

«Мы не можем повлиять на решения взрослых людей, которым на наш голос по большому счету [плевать]», — заключила дочь актера.

Протесты против итогов президентских выборов продолжаются в Белоруссии третий день подряд. Для разгона демонстрантов силовики применяют водометы, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. По последним данным, погиб один человек, более 200 получили ранения. Задержаны около пяти тысяч человек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Охота на журналистов: как прошла третья ночь белорусских протестов