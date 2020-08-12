Глюкоза объяснилась после слов об «украинском Крыме»

Певица Глюкоза (Наталья Ионова) объяснилась после появившегося в сети ролика, где она заявила в разговоре с украинскими пограничниками, что Крым украинский. Соответствующее заявление она разместила в своем Instagram.

Артистка отметила, что ранее у нее уже был запрет на въезд на украинскую территорию, однако по его окончании она решила попробовать приехать в страну для встречи с друзьями и работы над новой музыкой.

Она рассказала, что на таможне вокруг нее развернули «настоящую спецоперацию». Исполнительница уточнила, что ее отвели на длившийся свыше трех часов допрос, где на нее давили, «будто она террористка».

Ионова добавила, что с ней разговаривали на украинском языке, зная, что она на нем не разговаривает. Кроме того, по словам певицы, ее постоянно спрашивали о принадлежности полуострова Крым.

«Им просто нужно было одно. Чтобы в моей речи прозвучало это словосочетание, а дальше все уже было сделано и смонтировано так, как им было удобно», — написала Глюкоза.

Она также поблагодарила поклонников за поддержку.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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