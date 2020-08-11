Анджелина Джоли требует отвода судьи по бракоразводному процессу с Брэдом Питтом
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Актриса Анджелина Джоли требует отстранить частного судью, занимающегося бракоразводным процессом Джоли и актера Брэда Питта. Об этом сообщает Fox News.
Джоли обратилась с ходатайством об отводе судьи Джона Удеркирка в Верховный суд Лос-Анджелеса. Причиной требования являются деловые контакты судьи с адвокатами Брэда Питта, о которых не были уведомлены другие участники процесса.
Джоли и Питт расстались в 2016 году после двух лет брака и 10 лет отношений. У них шестеро совместных кровных и приемных детей. Старшему, Мэддоксу, сейчас 18 лет, он учится в Южной Корее.
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