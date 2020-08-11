Forbes назвал самых высокооплачиваемых актеров в мире

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Американский актер Дуэйн Джонсон назван самым высокооплачиваемым актером в мире по версии журнала Forbes.

Его доход составил $87,5 млн. На втором месте актер Райан Рейнольдс с доходом $71,5 млн. Далее идут Марк Уолберг ($58 млн), Бен Аффлек ($55 млн) и Вин Дизель ($54 млн).

В десятку также вошли индийский актер Акшай Кумар ($48,5 млн), американский композитор, певец и актер Лин-Мануэль Миранда ($45,5 млн), актеры Уилл Смит ($44,5 млн), Адам Сэндлер ($41 млн) и Джеки Чан ($40 млн).

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