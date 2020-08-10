Сыгравший агента ФСБ в «Домашнем аресте» Анатолий Кот обратился к белорусским силовикам

Белорусский актер Анатолий Кот, исполнивший роль агента ФСБ в сериале «Домашний арест», назвал сотрудников правоохранительных органов республики провокаторами.

В беседе с «Газетой.Ru» он заявил, что никогда не простит силовикам жестокие разгоны уличных протестов в Белоруссии.

«Я не смогу забыть и простить им то, что сейчас происходит. У меня в голове не укладывается. Устраивать такое только потому, что вы форме? Тогда вы не имеете права носить погоны. Это превращается в гестапо. Я призываю силовиков одуматься. Самое страшное, что провокаторами были сами правоохранительные органы. Не было противоправных действий со стороны протестующих. Люди выходят на улицу, потому что нет справедливости. Что еще остается?», — сказал актер.

Он выразил надежду, что напряженная обстановка в стране не приведет к жертвам среди протестующих и сотрудников правопорядка.

«Мне очень больно от происходящего. Умоляю об одном — только чтобы не гибли люди. Никакие. Ни те, что выходят на улицу, ни люди в погонах», — добавил Кот.

По словам актера, он смог проголосовать на выборах. В этом ему помогли друзья, которые заняли очередь перед посольством Белоруссии в Москве еще утром.

«Да, в итоге удалось проголосовать. Я в этот день работал, но благодаря друзьям, которые заняли очередь в 11 утра, мы вместе попали в посольство. Когда я увидел всю эту очередь, то испытал невероятную гордость. Люди верили, что они могут повлиять на ситуацию в стране», — заключил Кот.

Ранее ЦИК объявил о победе на выборах действующего президента Александра Лукашенко. За него проголосовали 80,23 процента избирателей. После завершения голосования в Минске и других городах Белоруссии начались массовые протесты. По сообщениям правозащитников, в результате столкновений с силовиками погиб один человек.

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