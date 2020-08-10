Иосиф Пригожин рассказал о простом способе похудения
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Российский продюсер Иосиф Пригожин рассказал о простом способе похудеть. Об этом сообщает «Пятый канал».
Он отметил, что ему удалось сбросить пять килограммов. По его словам, этому способствовало уменьшение порций еды, а также увеличение физической активности.
Продюсер уточнил, что много ходил пешком и выполнял физические упражнения.
«Естественно, конечно, надо рот зашить — по-другому никак», — добавил Пригожин.
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