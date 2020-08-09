Скончалась театральный продюсер театра Ермоловой Галина Боголюбова

В Москве в возрасте 76 лет скончалась театральный продюсер Галина Боголюбова, заведующая литературной частью Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой. Об этом говорится в сообщении на сайте театра.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что сегодня от нас ушла Галина Борисовна Боголюбова, наша уникальная коллега и большой друг, преданный театру до последнего дня», — говорится в сообщении.

Причина смерти не уточняется.

Боголюбова родилась 12 июля 1944 года. Она закончила филологический факультет МГУ. Успела поработать в Театре имени Станиславского, в театре «Ромэн» и «Современник».