Ряд артистов Большого и Мариинского театров отстранили от работы по здоровью

В Мариинском театре в Санкт-Петербурге отстранены от работы нескольких артистов балетной труппы после жалоб на ухудшение самочувствия, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу театра.

Там уточнили, что все эти артисты прошли внеплановое тестирование на коронавирус, сейчас они находятся на домашнем лечении под наблюдением врачей.

Решение о введении дополнительных мер для безопасности театра и зрителей будет приниматься на основании результатов тестирования, добавили в театре.

Кроме того, заболела одна из артисток труппы Большого театра, сообщили его представители. По их словам, артистке сейчас делают анализы,

а все, кто с ней контактировал, пока отстранены от работы.