Гузеева обратилась к хейтерам матом
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Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала обращение к своем хейтерам в Instagram.
Актриса выразила благодарность своим «прекрасным подписчикам», а затем обратилась к «недорогим плохим людям».
Она выразила им сочувствие и призвала «оглянуться» и посмотреть на красоту вокруг.
«Ну, ладно молодые ублюдки, — сегодня это их вид спорта: рыскать по сетям известных людей и гадить», — добавила Гузеева.
В конце публикации она матом попросила хейтеров отстать от нее.
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