Знакомые Заворотнюк сообщили о непоправимых изменениях в ее внешности

Внешность российской актрисы Анастасии Заворотнюк значительно изменилась на фоне болезни. Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на знакомых семьи артистки.

По словам источников, актриса понимает, что с ней произошло, и не хочет появляться на публике.

«К сожалению, болезнь внесла непоправимые перемены в ее внешность», — поделилась бывший реквизитор МХТ им. Чехова Светлана Веселова.

Знакомые артистки сообщили, что больше всего ее облик изменила химиотерапия.

Театральный продюсер Валерий Сергеев отметил, что в Заворотнюк меняется все, в том числе взгляд, состояние и цвет кожи.

Летом 2019 года в СМИ стали появляться публикации о возможной опухоли мозга (глиобластомы) у Анастасии Заворотнюк. Официального подтверждения этой информации ни от актрисы, ни от ее родственников не было. Тем не менее диагноз был косвенно подтвержден медиками в разговоре с президентом России Владимиром Путиным во время совещания по вопросам развития генетических технологий.

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