«Фонтанка»: следствие не нашло следов наркотиков в теле Картрайта
Следствие по итогам проведенных анализов не нашло следов наркотических веществ в теле расчлененного рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко). Об этом сообщает «Фонтанка».
Издание уточнило, что ни в теле музыканта, ни в волосах не были найдены следы употребления наркотиков в течение последних лет.
СМИ добавляет, что это ставит под сомнение версию о том, что Картрайт скончался в результате передозировки, как ранее заявляла его жена Мария Кохал.
Расчлененные останки, принадлежащие Александру Юшко, были обнаружены в его квартире в Санкт-Петербурге. Супруга заявила, что он скончался от передозировки, и она решила избавиться от тела, чтобы сохранить репутацию мужа. 3 августа петербургский суд отправил Кохал в СИЗО на два месяца.
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