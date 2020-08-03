Суд арестовал жену погибшего рэпера Картрайта

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга постановил арестовать супругу рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) Марину Кохал, обвиняемую в убийстве музыканта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

«Следствие считает, что Кохал необходимо отправить в СИЗО, так как преступление особо тяжкое, она не имеет постоянной регистрации в СПб, может оказать давление на свидетелей хоть их круг пока и не определен, не работает», — говорится в сообщении пресс-службы.

Таким образом, ходатайство следствия было удовлетворено.

Согласно решению суда, женщину заключат под стражу на два месяца.

Ранее правоохранители обнаружили в петербургской квартире пары расчлененные останки, принадлежащие Александру Юшко. Супруга заявила, что он скончался от передозировки, и она решила избавиться от тела, чтобы сохранить репутацию мужа.

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