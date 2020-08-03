Жена Энди Картрайта призналась, что вела блог мужа после его смерти

Супруга расчлененного рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) Марина Кохал в ходе судебно заседания призналась, что вела блог своего мужа после его смерти, сообщают »Известия».

«Зачем обвиняемая вела блог от имени Александра Юшко, когда он был мертв? То есть она расчленяла и вела блог... Если она хотела, как утверждает, чтобы он исчез, сохранить о нем светлую память?», — сказал на суде представитель обвинения.

В свою очередь Кохал заявила, что действительно вела блог за погибшего, однако это не противоречит ее словам о ненасильственной смерти супруга.

Отмечается, что представители защиты попросили суд заключить обвиняемую под домашний арест.

Ранее правоохранители нашли в петербургской квартире пары расчлененные останки, принадлежащие Александру Юшко. Супруга заявила, что он скончался от передозировки, и она решила избавиться от тела, чтобы сохранить репутацию мужа.

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