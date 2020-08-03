Сторона потерпевших по делу Картрайта заявила о переписке рэпера с подругой

Сторона потерпевших по делу погибшего в Петербурге рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) попросила суд приобщить к делу его переписку с подругой Надеждой Романенко, которая в настоящее время проходит по делу в качестве свидетеля. Об этом сообщает РИА «Новости».

Сторона потерпевших также подала ходатайство о приобщении к материалам дела характеристики музыканта от свидетелей, а также свидетельские характеристики отношений потерпевшего и обвиняемой.

По словам представителя потерпевших, был изучен мобильный телефон Романенко, где есть переписка, которая указывает на то, что между потерпевшим и этим свидетелем были отношения. При этом обвиняемая об этом знала и сама с аккаунта потерпевшего отправляла сообщения, указал он.

«Прошу приобщить к материалам дела», — сказал представитель потерпевших в ходе заседания суда.

Отмечается, что представители защиты попросили суд заключить обвиняемую под домашний арест.

Ранее правоохранители нашли в петербургской квартире пары расчлененные останки, принадлежащие Александру Юшко. Супруга заявила, что он скончался от передозировки, и она решила избавиться от тела, чтобы сохранить репутацию мужа.

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