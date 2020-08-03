Самбурская сообщила о начале съемок проекта «Универ. 10 лет спустя»

Актриса Настасья Самбурская, ставшая известной после роли Кристины Соколовской в комедийном сериале «Универ. Новая общага», в своем Instagram сообщила о начале съемок продолжения ситкома.

Одна из подписчиц попросила артистку раскрыть дату выхода шоу, на что та ответила, что в минувшее воскресенье прошел первый съемочный день.

«Стартовали съемки «Универ.10 лет спустя». До встречи, любимые!», – написала Самбурская.

Дата выхода нового сезона пока неизвестна.