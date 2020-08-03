Премьеру фильма Алексея Учителя о Цое перенесли
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Премьеру фильма режиссера Алексея Учителя «Цой» в российском прокате перенесли. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании Sony Pictures.
Так, кинолента выйдет в широкий российский прокат 3 сентября.
В фильме покажут вымышленные события лета 1990 года, когда Виктор Цой, лидер группы «Кино», разбился в автокатастрофе.
Примечательно, что актера, играющего Цоя, на экране не будет. В кинокартине примут участие Евгений Цыганов, Паулина Андреева, Игорь Верник, Марьяна Спивак и другие.
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