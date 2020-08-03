Рэпер Картрайт собирался уйти от жены к любовнице, узнали СМИ

Рэпер Энди Картрайт (настоящее имя — Александр Юшко) незадолго до своей смерти собирался развестись с женой Марией Кохал и уйти к любовнице. К такому выводы пришли следователи, изучив переписку погибшего, передает Telegram-канал Life Shot.

Кроме того, изучая переписку Картрайта с женой, следователи установили личность и местонахождение любовницы погибшего, ее скоро допросят.

Ранее правоохранители нашли в петербургской квартире пары расчлененные останки, принадлежащие Александру Юшко. Супруга заявила, что он скончался от передозировки, и она решила избавиться от тела, чтобы сохранить репутацию мужа. Кохал позже предъявили обвинение в убийстве.

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