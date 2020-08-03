«Побег из Претории» с Рэдклиффом возглавил российский прокат в выходные
Фильм режиссера Фрэнсиса Аннана «Побег из Претории» с британским актером Дэниэлом Рэдклиффом в главной роли возглавил прокат в России и СНГ, собрав 5,43 млн руб. за выходные. Об этом сообщает портал kinobusiness.com.
На второй строчке в рейтинге оказался фильм «Мой шпион» с доходом 4,89 млн руб., на третьей — российская комедия Евгения Шелякина «Хэппи-энд», она собрала 2,6 млн руб.
На четвертом месте — картина Ханно Ольдердиссена «Лесси. Возвращение домой» (1,52 млн руб.), на пятом — хоррор «Отдай свою душу» (ЮАР) (1,26 млн руб.).
Сюжет фильма «Побег из Претории» рассказывает о том, как двое борцов за справедливость Тим Дженкин (Рэдклифф) и Стивен Ли (Дэниел Уэббер) пребывают в одной из самых строгих тюрем мира — «Претории». Совместно с другими заключенными они хотят устроить побег.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Новый фильм Кончаловского вошел в основную программу Венецианского фестиваля
— Новый фильм Нолана в России покажут в сентябре
— Владельцы кинотеатров пожаловались на недостаток господдержки