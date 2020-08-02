Канье Уэст собирает подписи для внесения в бюллетень в Огайо

Рэпер Канье Уэст начал сбор подписей за внесение его имени в избирательный бюллетень на выборах президента США в Огайо, сообщает TMZ.

По данным издания, Уэст нанял компанию «Let the Voters Decide» («Пусть решают избиратели») для сбора подписей для его регистрации в Огайо, Западной Виргинии и Арканзасе.

Для внесения в бюллетень в Огайо рэпер должен собрать 5 тысяч подписей до среды, 5 августа.

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