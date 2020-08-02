Скончался актер Уилфорд Бримли из «Нечто»

Скончался американский актер Уилфорд Бримли. Об этом сообщает TMZ.

Он умер в возрасте 85 лет в своем доме в штате Юта.

В последние дни жизни артист проходил процедуры диализа в отделении интенсивной терапии в больнице и жаловался на плохое самочувствие.

Бримли начал кинокарьеру в 1970-х годах и снялся более чем в 70 фильмах. Он известен по ролям в «Коконе», «Китайском синдроме», «Нечто», «Трудная мишень» и других. Также Бримли снялся в нескольких популярных в США рекламах.

Актеру поставили диагноз сахарный диабет в 1979 году. Проходя лечение, он открыто говорил о своей болезни и стал активистом Американской ассоциации диабета.