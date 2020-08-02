Адвокат супруги Картрайта раскрыла подробности расчленения рэпера

Ирина Скурту, которая является адвокатом Марины Кохал, обвиняемой в убийстве рэпера из Украины Энди Картрайта, в беседе с «Пятым каналом» рассказала подробности расчленения музыканта.

Журналист задал юристу вопрос о «техничности» расчленения рэпера Кохал.

«Ничего техничного нет, проведено по суставам. Особые навыки не требуются», — ответила Скурту.

Она также рассказала, что жена покойного не стирала органы, а только одежду. По словам Скурту, обвиняемая утверждает, что сейчас бы она так не поступила с собственным супругом.

Адвокат также указала мотив ее подзащитной. Скурту заявила, что Кохал хотела «сохранить светлую память о муже». Поэтому женщина уничтожала отпечатки пальцев Картрайта, заключила адвокат.

30 июля тело погибшего участника Versus Battle отправили на экспертизу. Его супруга Марина Кохал заявила, что он умер четыре дня назад от передозировки наркотиков, и она решила расчленить тело и избавиться от него, чтобы сохранить репутацию мужа.

Если ее версия подтвердится, женщине придется отвечать по статье 244 УК РФ («Надругательство над телами умерших»). Ранее СМИ сообщали, что наркотиков в крови Энди Картрайта не обнаружено, однако пока официальных данных об этом правоохранители не предоставляли.

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