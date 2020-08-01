Охлобыстин заявил, что Ефремов загипнотизирован адвокатом

Актер Иван Охлобыстин заявил, что адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев оказывает гипнотическое воздействие на своего подзащитного.

«Миша загипнотизирован. Он слушает адвоката, но, по-моему, ничего не понимает, что касается его дела. Он уверен, что его осудят, он с этим согласен, он этого хочет. Когда начинаешь за жизнь говорить — он адекватный, когда приходим к этому разговору, замыкается, и все», — рассказал Охлобыстин в интервью «Пятому каналу».

Он добавил, что Ефремов как совестливый человек сильно себя изводит за смертельное ДТП и не пытается отрицать вину.

По словам Охлобыстина, его приятель хочет сесть в тюрьму, так как у него «синдром Раскольникова».

Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. В результате пострадал водитель Сергей Захаров, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. Михаил Ефремов был помещен под домашний арест. В его крови обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.

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