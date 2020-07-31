Ван Дамм начал сниматься в комедийном боевике для Netflix
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Американский актер Жан-Клод Ван Дамм начал сниматься в комедийном боевике «Последний наемник» для стримингового сервиса Netflix, сообщает Variety.
Ван Дамм играет в этой картине загадочного бывшего агента спецслужб, который срочно возвращается во Францию после того, как его сына обвиняют в контрабанде оружия и наркотиков.
Режиссером фильма выступает Девид Шарон, в нем также снимаются Албан Иванов, Асса Силла и Самир Декацца.
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