Ван Дамм начал сниматься в комедийном боевике для Netflix

Американский актер Жан-Клод Ван Дамм начал сниматься в комедийном боевике «Последний наемник» для стримингового сервиса Netflix, сообщает Variety.

Ван Дамм играет в этой картине загадочного бывшего агента спецслужб, который срочно возвращается во Францию после того, как его сына обвиняют в контрабанде оружия и наркотиков.

Режиссером фильма выступает Девид Шарон, в нем также снимаются Албан Иванов, Асса Силла и Самир Декацца.

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