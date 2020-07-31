Ольга Дроздова посчитала, что Гармаш вернется в «Современник»

Народная артистка России, актриса «Современника» Ольга Дроздова выразила уверенность, что Сергей Гармаш вернется в театр после своего ухода.

«Я думаю, что это какая-то наша внутренняя история, в случае с которой сор из избы выносить не нужно. Это случайная история. Он вернется, будет работать и это все не имеет ничего такого пафосного», — сказала она в беседе с «Газетой.Ru».

Артистка добавила, что решение Гармаша не связано с проектом «Диалоги «Современника».

«Да нет, нет-нет-нет. Что-то произошло у нас внутри театра и все вернется на круги своя», — заключила Дроздова.

Ранее Сергей Гармаш объявил сотрудникам «Современника» о своем уходе из театра из-за «чудовищной ситуации», сложившейся при новом руководстве. Актер также раскритиковал проект «Диалоги «Современника», выпущенный к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

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