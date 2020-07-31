Восковые фигуры Музея мадам Тюссо в Лондоне выставили на улицу

Самые яркие восковые фигуры мировых лидеров, членов британской королевской семьи, звезд музыки и кино из лондонского Музея мадам Тюссо были выставлены на всеобщее обозрение в центре Лондона, передает Daily Mail.

Прохожие могут увидеть фигуры королевы Великобритании Елизаветы II, принца Гарри и Меган Маркл, президента США Дональда Трампа и британского премьера Бориса Джонсона, актера Дуэйна Джонсона, певиц Тейлор Свифт и Бейонсе.

Все фигуры в масках и расставлены с учетом социальной дистанции.

Расположены они перед Музеем мадам Тюссо в преддверии его открытия. Галерея закрылась 20 марта из-за пандемии коронавируса.

Самый известный музей восковых фигур мира был основан в Лондоне в 1835 году скульптором Мари Тюссо. У музея есть 23 филиала по всему миру.

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