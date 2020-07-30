В расчленении рэпера Энди Картрайта оказалась замешана его теща

Расчленять рэпера Энди Картрайта его жене могла помогать ее мать, сообщает Telegram-канал Baza.

По словам криминалистов, внутренние органы трупа были постираны в стиральной машинке, а части тела засолены. Также на одном из предплечий следователи нашли следы мужских рук.

Ранее супруга заявила, что Энди Картрайт (Александр Юшко) скончался от передозировки наркотиков, однако шприца в их квартире в Санкт-Петербурге не нашли. Теща покойного сейчас отпущена под подписку о невыезде.

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