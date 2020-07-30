Валерия рассказала о конфликте Пригожина со Шнуровым

Певица Валерия во время YouTube-шоу «Алена, блин» рассказала о конфликте своего мужа-продюсера Иосифа Пригожина с музыкантом Сергеем Шнуровым.

Ведущая напомнила Валерии, что Пригожин посылал Шнурову смс нецензурного содержания и угрожал личной встречей. «Эта смс-ка — мальчуковая, она предназначалась конкретному человеку. Я думаю, что по-другому с ним нельзя», — сказала Валерия, объяснив, что Шнуров не отвечал на звонки Пригожина. По словам Валерии, со стороны Шнурова было некрасиво публиковать сообщения от продюсера в соцсетях.

Сергей Шнуров высмеял Валерию и Пригожина в критическом стихотворении в ответ на слова продюсера о том, что «даже первая десятка самых популярных и востребованных звезд сегодня практически бедствует». После этого Пригожин и отправил Шнурову сообщения с непристойной лексикой.

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