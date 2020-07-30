Назван самый популярный в России сериал 2020 года

Сериал «Зулейха открывает глаза» по одноименному роману Гузель Яхиной стал самым популярным среди россиян в первой половине 2020 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу проекта «Кино Mail.ru».

Премьера сериала о раскулаченной и сосланной в Сибирь татарской крестьянке в исполнении Чулпан Хаматовой состоялась в апреле.

Также в топ-10 вошли «Триггер» с Максимом Матвеевым, «Новый папа» Паоло Соррентино, «Магомаев» о Муслиме Магомаеве и Татьяне Синявской, триллер «Колл-центр», сериал о 90-х «Мир! Дружба! Жвачка!», новый сезон вестерна «Мир дикого запада», мини-сериал по роману Стивена Кинга «Чужак» и сериалы «Патриот» и «Ищейка».

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