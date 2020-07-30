Жена расчленила рэпера в Петербурге

В квартире в центре Санкт-Петербурга обнаружено расчлененное тело, которое, по предварительным данным, принадлежит украинскому рэперу Энди Картрайту (настоящее имя музыканта — Александр Юшко), передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Останки Юшко находились в холодильнике в пакетах. «Задержана женщина, предположительно, его сожительница», — уточнил источник. Telegram-канал Baza пишет, что об убийстве в полиции узнали от адвоката, которому позвонила супруга покойного, сообщив, что он мертв уже четыре дня. По данным Telegram-канала Mash, жена якобы не хотела, чтобы Энди Картрайта считали наркоманом и после, как она утверждает, его передозировки расчленила тело и планировала объявить, что рэпер пропал.

Энди Картрайт был резидентом популярной петербургской баттл-рэп-площадки Versus Battle.