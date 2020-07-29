Аверин ранил Жигунова в голову
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Актер Максим Аверин ранил актера Сергея Жигунова в голову.
Об этом сам Жигунов рассказала в Instagram, продемонстрировав заметный круглый след в середине лба. «В День Военно-морского флота артист Аверин стрелял в меня из табельного оружия. Попал», — подписал фотографию он.
Скорее всего, Аверин «применил оружие» во время съемок одной из сцен детективного сериала «Горюнов», проходивших в подмосковном Долгопрудном.
В центре сюжета «Горюнова» — командир атомной подводной лодки К-333 «Рысь» и экипаж судна, действие разворачивается в наши дни.
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