Защита Ефремова попросила перенести дату предварительного заседания

Защита актера Михаила Ефремова попросила перенести дату предварительного слушания по делу о смертельном ДТП. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката артиста Эльмана Пашаева.

По словам защитника, суд назначен на 29 июля. Однако в это время оба адвоката Ефремова уезжают из Москвы в командировку.

По этой причине защита направила ходатайство в Пресненский суд Москвы с просьбой перенести заседание на срок после 5 августа.

Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. В результате пострадал водитель Сергей Захаров, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. Михаил Ефремов был помещен под домашний арест. В его крови обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.

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